У суботу, 31 грудня, у резиденції у Ватикані на 96-му році життя помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI.

Про смерть колишнього понтифіка повідомляє Vatican News.

"Зі сумом повідомляю вам, що Папа Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 ранку в монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані. Додаткову інформацію буде надано якомога швидше", - йдеться у повідомленні.

Бенедикт XVI займався апостольський престол від 2005-го до 2013-го. Він сам зрікся престолу, мовляв, через погіршення фізичного здоров'я та розумових здібностей. Він став першим за 600 років Папою, що вчинив так. Останні роки Бенедикт жив у маленькому монастирі Mater Ecclesiae у Ватиканських садах.

Днями з'явилася інформація про погіршення стану здоров'я колишнього понтифіка. Нинішній Папа Римський Франциск закликав молитися за його попередника Бенедикта.

Нагадаємо, раніше ісьмкий голова Львова Андрій Садовий та його дружина Катерина Кіт-Садова зустрілися з Папою Римським Франциском. Вони подарували йому хрест з осколком російської ракети. Папа благословив хрест, і тепер він подорожуватиме церквами світу, щоб вірні молилися за Україну.

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