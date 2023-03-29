Папу Римського Франциска госпіталізували: що сталося

Глава католицької церкви відчуває труднощі з диханням, але він не хворий на Covid-19.

Папа Римський Франциск має респіраторну інфекцію, тож йому доведеться залишитися на кілька днів у лікарні в Римі.

Про це оголосив Ватикан ввечері у середу, 29 березня.

Ця новина з'явилася після інформації про те, що понтифік прибув до лікарні для планового медичного огляду.

Згідно із заявою Ватикану, Папа Римський відчуває труднощі з диханням протягом останніх кількох днів, але він не хворий на Covid-19.

Як повідомляє BBC, близький персонал, включаючи службу безпеки, залишатиметься з папою Франциском у лікарні Джемеллі. Медичні перевірки триватимуть стільки, скільки буде потрібно.

“Папа Франциск зворушений багатьма отриманими повідомленнями та висловлює вдячність за молитви”, – йдеться у заяві речника Ватикану, яку цитує ВВС.

Проблеми зі здоров'ям Папи Римського виникли на тлі надзвичайно напруженого періоду перед Великоднем. Також наприкінці квітня планується візит понтифіка до Угорщини.

У середу вранці Папа Римський Франциск провів свою щотижневу аудієнцію на площі Святого Петра і, здавалося, був у гарному настрої.

Відомо, що глава католицької церкви останнім часом також страждає від проблем з пересуванням. Проблеми з коліном змусили його користуватися інвалідним візком.

Окрім того, 2021 року він переніс операцію через проблеми з товстою кишкою. У січні Папа Римський підтвердив, що ця проблема зі здоров’ям повернулася.

Нагадаємо, 31 грудня минулого року у резиденції у Ватикані на 96-му році життя помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI.

Читайте також: