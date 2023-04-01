В РПЦ истерика из-за вручения подозрения митрополиту Павлу

Русская православная церковь вступилась за наместника Киево-Печерской лавры Павла, которому вручили подозрение, в частности, о статье об оправдании агрессии России.

РПЦ, благословившая войну в Украине, заявила, что очень надеется на обращение московского священника в международные организации.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Хотелось бы верить, что владыке Павлу удастся обратиться в международные правозащитные структуры, однако надежд на то, что они помогут, все меньше", — сказал источник пропаганды в РПЦ.

В РПЦ выселение московского патриархата, а также вручение Павлу подозрения называют "беззаконием" и "уничтожением Украинской церкви", которая "несла свое служение" в святынях "на протяжении многих веков".

"Перемещение владыки Павла под домашний арест имеет простую и циничную цель помешать ему в несении служения и помешать защитить тех верующих, которые намерены отстаивать свои права, в частности, право молиться в принадлежащей им святыне", — говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины утром, 1 апреля, в 7:30 объявила о подозрении наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу.

Впоследствии Служба безопасности Украины обнародовала беседы митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. В них наместник неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев и унижал взгляды верующих других конфессий.

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