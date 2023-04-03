Ткаченко о Лавре: "Государство должно управлять тем, что ему принадлежит"

Министр говорит, что религиозная жизнь в Лавре не прекратится.

Заповедник "Киево-Печерская лавра" обратился в суд из-за сопротивления УПЦ МП в передаче имущества, они не допускают комиссию. Какой шаг должен быть следующим, чтобы, не поддаваясь провокациям тех людей, которые выходят к Лавре, решить этот вопрос.

Обо всех нюансах рассказал в эфире канала "Рада" во время телемарафона министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Во-первых, я очень рад, что митрополит Павел находится в месте своего жительства. Это серьезно позволит продвинуться в деле передачи полномочий государства по управлению имуществом. Мы никогда не говорили, что религиозная жизнь в Лавре прекратится. Мы говорили о том, что государство должно управлять тем, что ему принадлежит. Все эти прикрытия относительно того, что кто-то вмешивается в религиозные дела, никакого отношения к существу дела не имеют. К тому же Министерство и заповедник направили метрополии сообщение о том, что действие этого соглашения прекращается с учетом нарушений, мы объяснили, какие это нарушения, в том числе незаконные застройки, передача третьим лицам пользования имуществом на территории Лавры. Подали в хозяйственный суд заявление по поводу препятствования государству в управлении имущества в Киево-Печерской лавре. Я надеюсь, что в ближайшее время суд рассмотрит этот вопрос и судебные приставы, как положено по закону, сделают свое дело", — сказал он.

Ткаченко также отметил, что в самой Лавре достаточно разное отношение к митрополиту Павлу и его заявлениям — есть люди, которые поддерживают переход Лавры в управление государства, они готовы перейти к ПЦУ, есть люди, которые смотрят и колеблются, а есть люди, которых мы мы периодически видим на экранах телевизоров.

"Поэтому главное для государства — сделать так, чтобы все происходило толерантно, законно, прозрачно, без насилия. Объекты в Лавре, принадлежащие государству, музейные объекты Московский патриархат вывозить не имеет права. Наша межведомственная комиссия зафиксировала все эти объекты на месте еще две недели назад, убедилась, что они есть. За вывоз объектов, принадлежащих государству, грозит уголовная ответственность", — добавил министр.

Напомним

10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московский патриархат) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта текущего года. Однако монахи отказались покидать Лавру. Кроме того, 31 марта духовенство УПЦ МП заблокировало здание Киево-Печерской лавры и не впустило туда комиссию Министерства культуры и информационной политики.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сопротивление УПЦ МП провокацией Кремля. Он заявил, что над ситуацией работает ФСБ, а Россия стремится показать россиянам по телевидению, как Украина проявляет агрессию к представителям духовенства.

1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. СБУ подозревает митрополита УПЦ (МП) в разжигании межрелигиозной розни (ст. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии со стороны России (ст. 436 УКУ).

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла (Лебедя) в виде 60 суток домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

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