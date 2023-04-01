Суд назначил митрополиту Павлу два месяца домашнего ареста

Судья также запретил митрополиту Павлу общаться со своими верующими.

Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю в виде двух месяцев домашнего ареста.

Соответствующее решение было принято на заседании суда, состоявшемся 1 апреля.

"Следствие установило, что начиная с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь (митрополит Павел) решил оправдывать агрессию РФ, являясь наместником Киево-Печерской Лавры путем общения с прихожанами монастыря", — заявил прокурор и попросил суд отправить священника на 2 месяца под домашний арест с ношением браслета.

Суд удовлетворил просьбы прокуроров и назначил обвиняемому ограничение в размере двух месяцев домашнего ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 апреля Шевченковский суд столицы переназначил проведение заседания по избранию меры пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю.

Перед этим судья перенес заседание на 3 апреля из — за плохого чувства обвиняемого. Суд предложил вызвать скорую, но Лебедь отказался.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская православная церковь вступилась за наместника Киево-Печерской лавры Павла, которому вручили подозрение, в частности, о статье об оправдании агрессии России.

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