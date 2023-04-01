"Берегите себя": последнее видео погибшего белорусского добровольца "Моджахеда"

На опубликованных кадрах исповедовавший ислам украинский военный показал заснеженные позиции, на которых он с побратимами сдерживает наступление российских агрессоров.

Накануне гибели украинского военного Даниила Ляшука с позывным Моджахед, о которой стало известно в субботу, 1 апреля, в его соцсети появилось видео. Боец показал заснеженные позиции, где он вместе с собратьями защищает Украину от российской агрессии.

Улыбающийся "Моджахед", родившийся в Беларуси и исповедовавший ислам, на опубликованном видео заметил, что такая холодная погода не случайно пришлась на священный для мусульман месяц Рамадан.

“Снег во время Рамадана. Погода непредсказуема... Дни Рамадана всегда холодные, даже если весна... Чтобы верующим поститься было легче.... Берегите себя”, – говорит в коротком видео боец.

Как известно, сегодня военный капеллан Хаджимурад Путилин сообщил, что Даниил Ляшук с позывным Моджахед погиб на Бахмутском направлении.

Он родился 1 ноября 1995 года в белорусском городе Бресте, в возрасте 14 лет переехал в Крым, где получил образование моряка в Севастопольском национальном техническом университете (СевНТУ). Был музыкантом-рэпером.

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После аннексии Крыма в 2014 году Ляшук в рядах роты МВД Торнадо принимал участие в АТО.

После начала полномасштабной войны России против Украины "Моджахед" снова ушел на фронт, защищал Киев как доброволец. Весной 2022 участвовал в боях за Харьков.

В июле 2022 стал военнослужащим ВСУ. Был направлен на защиту Николаевщины, участвовал в боевых действиях на оккупированных территориях Херсонской области.

18 августа 2022 года во время выполнения боевого задания был вторично тяжело ранен – получил осколочное поражение живота, легких и печени. После ряда операций и реабилитации снова стал в строй.

Побратимы "Моджахеда" призвали власть присвоить ему посмертно украинское гражданство и звание Героя Украины.

Напомним, на войне против оккупантов погиб легендарный боец, герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

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