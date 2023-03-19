В Бахмуте в тяжелом бою погиб боец полка "Киев"

Боец Руслан Брама 13 лет посвятил службе в органах внутренних дел.
Во время тяжелого боя в Бахмуте 18 марта героически погиб боец из полка "Киев" Руслан Брама.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Он проявил мужество, защищая наше государство от оккупантов ценой собственной жизни. Старший сержант никогда не боялся рисковать. Одним из первых шел туда, где наступал враг", — говорится в сообщении.
Руслан Брама — полицейский взвод №1 роты №2 полка полиции особого назначения "Киев". Он пошел на войну с 2014 года и посвятил 13 лет службе в органах внутренних дел.
Напомним, 7 марта в боях под Бахмутом погиб легендарный боец, герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи".
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