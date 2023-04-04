Фінляндія 4 квітня офіційно стала членом НАТО – Моравецький

Фінляндія 4 квітня 2023 року офіційно стала членом Північноатлантичного Альянсу. Відтепер у НАТО 31 країна.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Від сьогодні до складу Альянсу входить 31 країна. Сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, нашого регіону та всього світу", - наголосив Моравецький.

У травні 2022 року Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО після того, як Туреччина останньою з держав Альянсу схвалила заявку країни на вступ.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції. Слідом за ним відповідне рішення ухвалила й Угорщина.

У листопаді 2022 року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО, і закликав Туреччину ратифікувати відповідний протокол.

У понеділок, 3 квітня, Москва заявила, що посилить свій військовий потенціал у західних і північно-західних регіонах у відповідь на приєднання Фінляндії до НАТО.

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