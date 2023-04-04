Пригожин ездит в Бахмут, потому что в Санкт-Петербурге ему опасно — Череватый

После взрыва в результате которого погиб российский псевдовоенкор Владлен Татарский, главарю "вагнеровцев" опасно оставаться в Санкт-Петербурге. Именно поэтому он ездит в Бахмут.

Основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин ездит в Бахмут, поскольку в Санкт-Петербурге ему может быть опасно после взрыва в кафе, в результате чего погиб российский псевдовоенкор Владлен Татарский.

Такое мнение высказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Пригожин ездит в Бахмут, наверное, потому, что в Петербурге ему сейчас опасно, там сейчас взрываются рестораны", – сказал он.

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Кроме того, Череватый прокомментировал заявление Пригожина о том, что его наемники якобы "взяли Бахмут" и уже "готовятся вывесить флаг над городской администрацией". По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, "вагнервцы" устанавливают флаги на зданиях, которых давно уже не существует, в частности, речь идет о здании, как говорит Пригожин, городской администрации.

"Но несмотря на то Бахмут остается направлением главного удара врага, сил "Вагнера". За эти сутки было 32 атаки врага, 26 боеприкосновений в Бахмуте и на окраинах, 91 оккупанта уничтожено, 119 получили ранения, подбит их танк, РСЗО" полевые склады боеприпасов", — добавил Череватый.

Напомним, ранее главарь "вагнеровцев", российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил о якобы "захвате" Бахмута Донецкой области.

Заместитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Reuters опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что российские военные остаются "слишком далекими" от захвата Бахмута.

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