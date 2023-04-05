Путин назвал "виновного" в войне в Украине

Диктатор заявил, что в том, что Россия массово убивает украинцев "виновен" Вашингтон.

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз повторил бред, что Вашингтон "виновен" в войне РФ против Украины.

Об этом Путин заявил во время выступления 5 апреля.

Диктатор во время своего обращения повторил фейк о "государственном перевороте" в Украине, заявив, что государству-агрессору это не понравилось.

Путин добавил, что якобы именно США "виновны" в том, что Россия совершает геноцид украинцев, ровняет с землей наши города и села.

"Использование Вашингтоном цветных революций и поддержка госпереворота в Киеве в 2014 году привела к сегодняшнему конфликту в Украине", — заявил военный преступник Путин, разыскиваемый Международным уголовным судом в Гааге.

Напомним, Путин проведет 5 апреля заседание Совета безопасности, где будут рассмотрены вопросы "обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности" на временно захваченных территориях Украины.

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