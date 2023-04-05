Лукашенко прилетів до Путіна: які в них плани (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів 5 квітня із дводенним візитом до Москви, де зокрема зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє білоруське держагентство БелТА.

Водночас російські засоби масової пропаганди опублікували відео з Лукашенком, чий літак приземлився в РФ.

Очікуються, що 6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави. Учасники заходу розглянуть хід виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави та союзних програм. Ще одна ключова тема – розробка Концепції безпеки Союзної держави.

А 5 квітня самопроголошений президент Білорусі та очільник Кремля проведуть окрему двосторонню зустріч. На ній розглянуть широкий спектр питань відносин обох держав, включно з тими, які не підлягають обговоренню на ВДС. Йдеться про імпортозаміщення, поглиблення кооперації, розвиток високотехнологічних галузей.

Зокрема, Лукашенко з Путіним обговорять міжнародну ситуацію, заходи щодо забезпечення безпеки.

Нагадаємо, наприкінці березня Путін заявив про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю на території Білорусі та анонсував завершення будівництва відповідних сховищ у сусідній країні.

Згодом Лукашенко оголосив, що в Білорусі можуть розмістити і стратегічну ядерну зброю, "якщо буде потрібно".

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