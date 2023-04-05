Лукашенко прилетел к Путину: какие у них планы (видео)

В частности, речь пойдет о реализации проекта Союзного государства.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел 5 апреля с двухдневным визитом в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает белорусское госагентство БелТА.

В то же время, российские средства массовой пропаганды опубликовали видео с Лукашенко, чей самолет приземлился в РФ.

Ожидается, что 6 апреля Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Участники мероприятия рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства и союзных программ. Еще одна ключевая тема – разработка Концепции безопасности Союзного государства.

А 5 апреля самопровозглашенный президент Беларуси и глава Кремля проведут отдельную двустороннюю встречу. На ней рассмотрят широкий спектр вопросов отношений обоих государств, включая те, которые не подлежат обсуждению на ВГС. Речь идет об импортозамещении, углублении кооперации, развитии высокотехнологичных отраслей.

В частности, Лукашенко с Путиным обсудят международную ситуацию, меры по обеспечению безопасности.

Напомним, в конце марта Путин заявил о планах разместить российское тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и анонсировал завершение строительства соответствующих хранилищ в соседней стране.

Позже Лукашенко объявил, что в Беларуси могут разместить и стратегическое ядерное оружие, "если потребуется".

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