ВСУ отбили более 40 вражеских атак на линии фронта — сводка Генштаба

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 40 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Об этом сообщили в среду, 5 марта, в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы и удары

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 21 авиационный удары, совершил более 35-ти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. За сутки противник обстрелял населенные пункты Турья, Леоновка и Печенюги Черниговской области, Середина-Буда, Стукаловка, Бессаловка и Волфино - Сумской, а также Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Зибино и Бочковое на Харьковщине.

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На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенного пункта Невское и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского. Подразделения Сил обороны в течение суток отразили около 15 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Торецк и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки. В то же время враг обстреливал Новокалиново, Авдеевку, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времивка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка и Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка на Херсонщине.

Беспредел окупантов

Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Херсонской области.

В частности, в Каховском районе, начиная с 23 марта текущего года, проходят рейдовые мероприятия вооруженных сил Российской Федерации по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента. Во время таких проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает телефонные звонки в свободную Украину.

Ответные удары

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

В то же время наши защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 состава боеприпасов, 2 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области Вооруженные силы Украины продолжают удерживать западную часть города, враг вынужден бросать в бой элитные части десантников. Оккупанты несут большие потери, но ситуация остается очень сложной.

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