Остап Ступка прокоментував ДТП, яку влаштував вночі в Києві

Український актор Остап Ступка вночі у нетверезому стані влаштував ДТП з постраждалими у Києві.

Інцидент стався пізно ввечері у вівторок, 4 квітня. Джерела ТСН.ua повідомили, що Остап Ступка на своєму авто на підпитку врізався в припаркований автомобіль, в якому на той момент перебував чоловік.

Сайт ТСН.ua вирішив дізнатися подробиці в актора, тож редакція зателефонувала йому. Остап Ступка не став спростовувати новину про "п'яну" ДТП, а також не підтвердив її. Натомість актор стурбованим голосом відмовився від коментарів.

Остап Ступка

"Ні, не можу коментувати. Взагалі ніяк не можу коментувати", - сказав Ступка у коментарі сайту ТСН.ua.

Зазначимо, джерела у поліції повідомили журналістам ТСН.ua, що 4 квітня о 23:15 Остап Ступка у нетверезому стані на своєму Range Rover влаштував аварію. Актор врізався у припаркований автомобіль, де перебував чоловік. Потерпілого госпіталізували до лікарні, а Ступку затримали на місці. Наразі ведеться слідство. Актору загрожує до трьох років позбавлення волі.

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