Остап Ступка прокомментировал ДТП, которое устроил ночью в Киеве

Украинский актер Остап Ступка ночью в нетрезвом состоянии устроил ДТП с пострадавшими в Киеве.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник, 4 апреля. Источники ТСН.ua сообщили, что Остап Ступка на своем авто с состоянии алкогольного опьянения врезался в припаркованный автомобиль, в котором на тот момент находился мужчина.

Сайт ТСН.ua решил узнать подробности у актера, поэтому редакция позвонила ему. Остап Ступка не стал опровергать новость о "пьяном" ДТП, а также не подтвердил ее. Зато актер озабоченным голосом отказался от комментариев.

Остап Ступка

"Нет, не могу комментировать. Вообще никак не могу комментировать", – сказал Ступка в комментарии сайту ТСН.ua.

Отметим, источники в полиции сообщили журналистам ТСН.ua, что 4 апреля в 23.15 Остап Ступка в нетрезвом состоянии на своем Range Rover устроил аварию. Актер врезался в припаркованный автомобиль, где находился мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а Ступку задержали на месте. В настоящее время ведется следствие. Актеру грозит до трех лет лишения свободы.

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