Арестович розповів про завдання найбоєздатнішого угруповання окупантів

Ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович назвав завдання найбоєздатнішого угруповання РФ.

Про це йшлося під час розмови Арестовича з російськийм опозиціонером та правозахисником Марком Фейгіним.

За словами Арестовича, ворогнамагається зімкнути фланги, однак цьому заважає сіверський виступ - у бік Сєвєродонецька та Луганська. Завдяки існуванню цього виступу росіяни зараз дуже ослаблені.

"Найбільше... угруповання у них, найбоєздатніше у напрямку Кремінна зараз, на Лиман, загалом, напрямок. Їхнє завдання - зімкнути фланги, їх дуже дістає цей виступ... тому їхнє завдання - зрізати від Соледара, ось туди, Червоної Гори, зрізати на Ямпіль, умовно кажучи, цей виступ", - сказав Арестович.

Він додав, що, якщо фланги двох угруповань противника зімкнуться, то окупанти "посиляться рази у чотири і стрибком опиняться біля Слов'янська".

Нагадаємо, ворог у неділю, 9 квітня, обстріляв Запоріжжя ракетами С-300, одна з яких влучила у приватний житловий будинок. Президент України Володимир Зеленський повідомив про атаку російської армії на місто, внаслідок якої загинули місцевий житель та його 11-річна донька.