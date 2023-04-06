Анна Тринчер в нижнем белье в сеточку похвасталась стройной фигурой

Исполнительница поделилась, как муж реагирует на такие откровенные видео.

Украинская певица Анна Тринчер порадовала поклонников новым пикантным контентом.

В своем Instagram исполнительница опубликовала откровенный ролик. На видео Анна в розовом нижнем белье в сеточку и длинных перчатках хвастается своей фигурой. Тринчер перед камерой красовалась подтянутым и стройным телом.

Кстати, Анна объяснила, как ее муж, блогер Александр Волошин, отреагировал на такое видео. В общем, возлюбленный певици не против, чтобы она публиковала пикантный контент.

"Муж согласовал", — коротко подписала ролик знаменитость.

В комментариях под видео Анну просто засыпали комплиментами. Блогерша Даша Квиткова оставила смайлики в виде огоньков, а актриса Ирина Кудашова написала, что фигура певицы просто "вау".

Напомним, недавно Анна Тринчер вспомнила, с какой просьбой к ней обратилась исполнительница Слава Каминская после их скандала. По словам девушки, ей было не приятно это слышать от коллеги за сценой.

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