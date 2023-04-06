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В Карпатах 10° мороза и снег: атмосферное фото с горы Поп Иван

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Карпатах 10° мороза и снег: атмосферное фото с горы Поп Иван

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

На высокогорье – туман.

Сегодня, 6 апреля, в украинских Карпатах держится морозная погода, а также снежит. На горе Поп Иван зафиксирован -10°С.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 09:00 6 апреля на высокогорье ветрено, туман и снег.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно. Туман, ветер северный, 12 м/с. Температура воздуха -10°С, снег", — говорится в сообщении.

Гора Пип Иван 6 апреля. / ©
Гора Пип Иван 6 апреля.

Напомним, синоптики предупреждали о снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 6 апреля. В Карпатах прогнозируют днем около 0°.

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Дата публикации
Просмотры
563
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