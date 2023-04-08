Врач Сильвио Берлускони подтвердил диагноз: у политика лейкемия

Врач бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони подтвердил, что информация о диагнозе политика и его пребывании в реанимации.

Об этом пишет The Guardian.

86-летний Берлускони, по словам его врача Альберто Зангрилло, определенное время лечится от лейкемии, частью которой стала легочная инфекция. Также он добавил, что политик хорошо реагирует на лечение.

Ранее стало известно, что Берлускони находится в отделении интенсивной терапии с лейкемией.

86-летнего итальянского политика накануне, 5 апреля, отвезли в миланскую больницу "Сан-Раффаэле", и сначала врачи подозревали пневмонию. Однако, по данным журналистов, во время недавней госпитализации Берлускони были сделаны анализы, показавшие, что воспаление легких может быть связано с общей слабостью организма, спровоцированной лейкемией.

"Сильвио Берлускони страдает серьезным заболеванием крови: лейкемией. Мучающие его боли и пневмония последних нескольких дней на самом деле являются осложнениями, которые могут нанести вред и так ослабленному организму", — говорится в публикации.

У Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию

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