У США прокоментували "бажання" Москви до переговорів з Україною

За словами держсекретаря, наразі про це говорити зарано.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вважає, що наразі переговори про припинення вогню між Україною та агресоркою Росією неможливі.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

За його словами, така ідея може мати вигляд "спокусливої". Втім, насправді Кремль може мати інші мотиви, аніж мир. Блінкен вважає, що Російська Федерація може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, щоби через деякий час знову наступати.

"Росія має дійти до того, щоб бути готовою до конструктивних переговорів. Метою має бути справедливий і міцний мир", - наголосив держсекретар США.

Заяви про діалог між Києвом та Москвою

Днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, мовляв, Кремль не проти перегорів про закінчення війни в Україні. Втім, для цього він поставив умову. За словами голови МЗС РФ, під час діалогу перш за все варто враховувати позицію Москви.

У Туреччині заявили: прагнуть, щоб російська агресія проти України завершилася якомога швидше. В Анкарі хочуть, щоб Україна та Росія якомога швидше повернулися за стіл переговорів.

Про діалог між Києвом та Москвою також заявив китайський лідер Сі Цзіньпін. Так, під час зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном виступив за відновлення діалогу між країнами задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".

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