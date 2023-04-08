КНДР випробувує ударний підводний дрон, здатний нести ядерну зброю

Такий БпЛА може штучно створювати цунамі, щоб знищувати ворожі кораблі й порти.

Північна Корея проводить випробування підводного ударного безпілотника, який здатен нести ядерну зброю. Рух Дрона Haeil-2 зафіксували на відстані 1 тисячі кілометрів від східного узбережжя КНДР. Підводний безпідлотник випробовували протягом понад 71 години із 4 по 7 квітня.

Про це інформують агенції Reuters і Kyodo.

Як відомо, заявлена ​​дальність польоту безпілотного літака дозволить досягти японських прибережних районів Японського моря. Такий БпЛА може штучно створювати цунамі, щоб знищувати ворожі кораблі й порти.

Під час попереднього випробування наприкінці березня дрон Haeil-1 подолав 600 км, повідомляють північнокорейські ЗМІ. Під час останнього випробування боєголовка безпілотника здетонувала у цільових водах біля порту в провінції Південний Хамгьон, повідомляє KCNA.

Раніше ми повідомляли, що в КНДР заявили про наявність тактичної ядерної зброї та можливість її використання проти цілей в Південній Кореї.

Залякування КНДР: у відповідь на навчання США Північна Корея запустила балістичну ракету

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