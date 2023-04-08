Астрологічний прогноз на 8-9 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 19-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, потребує підвищеної обережності та неспішності у всіх життєвих галузях. Будь-які розпочаті у цей час справи принесуть прямо протилежний результат, ніж той, на який людина розраховує спочатку. Небажано спілкуватися з оточенням, особливо якщо йдеться про близьких – надто велика ймовірність серйозних конфліктів.

Символ дня: сіть із золотих ниток.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливе каміння дня: лабрадор, хризоліт, уваровіт.

За яку частину тіла відповідає: черевна порожнина.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, тривають довго і нудно, але минають без наслідків.

Харчування дня: в їжі необхідно дотримуватися помірності.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: доглядаючи дерева та рослини, небажано чіпати коріння – його легко можна травмувати.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, пов'язані з вогнем.

Сни дня: сни цієї ночі можуть розповісти про майбутнє, тільки якщо правильно їх розшифрувати — буквальне трактування тут не підійде, необхідно "ввімкнути" фантазію.

Табу дня: не можна спілкуватися з людьми, які не вміють стримувати свої емоції.

Цитата дня: "Помилка — така ж важлива обставина в житті, як і правда" (Карл Густав Юнг).

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