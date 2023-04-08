На антарктичній станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка

Зимівники, які прибули на станцію, протягом року здійснюватимуть геофізичні, метеорологічні й біологічні дослідження.

На українскій антарктичній станції "Академік Вернадський" 28-ма бригада зимівників розпочала роботу. Полярники та полярниці 27-ї української антарктичної експедиції (УАЕ) у п'ятницю, 7 квітня, вирушили додому.

Також в Україну повертаються учасники сезонного загону, які виконували технічні та наукові завдання впродовж кількох місяців, повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

28-ма УАЕ, яка розпочала роботу на станції, протягом року здійснюватиме геофізичні, метеорологічні й біологічні дослідження, а також забезпечуватиме життєдіяльність станції.

28-ма українська експедиція розпочала роботу в Антарктиді

28-ма українська експедиція розпочала роботу в Антарктиді

Як відомо, другий рік поспіль зимівникам на станцію допомагає дістатися український науково-дослідний криголам "Ноосфера". У березні з Чилі він доправив на станцію нову групу дослідників, а також річний запас продуктів, пального та інших необхідних речей.

Тепер 27-ма бригада на кораблі вирушила до Південно-Африканської Республіки. Разом із українськими полярниками на борту будуть і польські дослідники Антарктиди. Всі вони з Кейптауна полетять до Польщі, а звідти українці наземним транспортом повертатимуться на батьківщину.

Раніше ми повідомляли, що українські полярники розповіли, як зростає нове покоління субантарктичних пінгвінів, які народилися на початку грудня минулого року.

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