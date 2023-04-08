У Житомирській області легкова автівка зіткнулася з вантажівкою. Внаслідок автотрощі водій "легковика" опинився в реанімації.

Про це інформує пресслужба поліції Житомирщини.

"Попередньо, 23-річний водій автомобіля "Opel Vectra", рухаючись у напрямку м. Бердичева, допустив зіткнення з попутною вантажівкою "Renault Premium" під керуванням 34-річного жителя Одещини", - йдеться в повідмленні.

На Житомирщині сталася ДТП із вантажівкю та легковим автомобілем

На Житомирщині сталася ДТП із вантажівкю та легковим автомобілем

Правоохоронці нагадують водіям, що на дорозі обов'язково потрібно бути пильними. Бадьорий стан за кермом і відновлені сили можуть врятувати життя, наголошують у поліції.

Раніше ми повідомляли про аварію з вантажівкою та легковою автівкою у Львівській області. Через ДТП загинула людина.