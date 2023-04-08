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На Житомирщині сталася ДТП із вантажівкю та легковим автомобілем

На Житомирщині сталася ДТП із вантажівкю та легковим автомобілем

На Житомирщині сталася ДТП із вантажівкю та легковим автомобілем / Фото: Національна поліція Житомирської області

Є постраждалий.

У Житомирській області легкова автівка зіткнулася з вантажівкою. Внаслідок автотрощі водій "легковика" опинився в реанімації.   

Про це інформує пресслужба поліції Житомирщини. 

"Попередньо, 23-річний водій автомобіля "Opel Vectra", рухаючись у напрямку м. Бердичева, допустив зіткнення з попутною вантажівкою "Renault Premium" під керуванням 34-річного жителя Одещини", - йдеться в повідмленні. 

На Житомирщині сталася ДТП із вантажівкю та легковим автомобілем / ©
На Житомирщині сталася ДТП із вантажівкю та легковим автомобілем
На Житомирщині сталася ДТП із вантажівкю та легковим автомобілем / ©
На Житомирщині сталася ДТП із вантажівкю та легковим автомобілем

Правоохоронці нагадують водіям, що на дорозі обов'язково потрібно бути пильними. Бадьорий стан за кермом і відновлені сили можуть врятувати життя, наголошують у поліції. 

Раніше ми повідомляли про аварію з вантажівкою та легковою автівкою у Львівській області. Через ДТП загинула людина.

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