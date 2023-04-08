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Повітряна тривога в багатьох областях України

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Повітряна тривога в багатьох областях України

У деяких регіонах України лунають сирени / Фото: ТСН.ua

Сирени лунають у тринадцятьох регіонах.

У багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога в ніч проти 8 квітня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Черкаській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, а також Луганській областях і в тимчасово окупованому Криму.

Новина доповнюється...

Дата публікації
Перегляди
3808
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