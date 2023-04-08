Чоловік 21 годину на колінах просив кохану повернутися: відео

У коментарях до відео чоловіка здебільшого засуджують, а дівчину просять бути обережною, оскільки поведінка закоханого видає неадекватність.

Закоханий китаєць майже цілу добу провів на колінах під дощем біля робочого місця своєї колишньої дівчини, благаючи її повернутися.

Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Цей випадок трапився в місті Дачжоу. Близько 13:00 біля однієї з офісних будівель з’явився молодий чоловік з букетом троянд, який став на коліна біля входу. Під холодним дощем він провів цілу ніч — до 10 години ранку наступного дня.

Відео його надзвичайного 21-годинного благання про кохання переглянули 150 мільйонів разів у китайській соцмережі Weibo.

after his girlfriend left him, he went to her workplace and sat on his knee like this, with a bouquet of flowers for 21 hours while he was waiting for her and people watched and photographed him, the problem is that she did not care pic.twitter.com/KN8trGhOK6 — meryam❄️ (@mryam4040) April 6, 2023

Людям, які зібралися навколо нього, чоловік пояснив, що його покинула дівчина і він сподівається на її пробачення та повернення. Дехто з перехожих закликав закоханого відмовитися від своїх зусиль.

“Багато хто з нас намагався вмовити його піти. Йому говорили, що не обов'язково стояти на колінах. Дівчина не бажає з’являтися, а він принижує себе”, – цитує видання слова чоловіка на прізвище Лі.

Також читайте Чоловік займався сексом із дружиною через суперечку із сусідкою за місце для паркування

Дивна ситуація привернула таку увагу, що навіть поліція приїхала на місце події і намагалася вмовити його піти. Однак він не злякався і запитав поліцейських: “Чи незаконно для мене стояти тут на колінах? Якщо це не незаконно, будь ласка, залиште мене”.

У коментарях до відео чоловіка здебільшого засуджують, а дівчину просять бути обережною, оскільки поведінка закоханого видає неадекватність.

“Людина, яка вдається до такого екстриму - це жахливо”, “Дівчино, тримайся від нього подалі”, “Кохання не приходить жебракуванням”, “Це не любов, а моральний терор”, - пишуть користувачі соцмережі.

Нагадаємо, в Індії 41-річний чоловік хотів вразити кохану під час сексу та випадково помер. Виявилось, що він прийняв вдвічі більшу дозу віагри, ніж це дозволено робити.

Читайте також: