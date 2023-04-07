Данілов заявив про кілька варіантів контрнаступу ЗСУ

Він повторив свою заяву про те, що конкретні терміни, час та місце контрнаступу знає лише обмежене коло осіб.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що на засіданнях Ставки верховного головнокомандувача розглядається не один варіант проведення контрнаступу ЗСУ, який залежить від багатьох факторів.

Про це повідомляє пресслужба РНБО із посиланням на виступ посадовця в телеефірі 6 квітня.

"Контрнаступ ЗСУ залежить від багатьох факторів, тому вище військово-політичне керівництво держави має кілька варіантів розвитку подій. Ми аналізуємо не тільки стан нашої армії, а й ситуацію у супротивника", – пояснив Данілов.

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Він також розкритикував гучні заяви щодо контрнаступу від незалучених до цих процесів людей. Секретар РНБО вкотре повторив свої слова про те, що плани щодо контрнаступу знає лише обмежене коло осіб – до п’яти. Йдеться про терміни, час, місце.

Данілов також прокоментував, чи достатньо західної зброї для протидії ворогу надійшло до України.

"ЗСУ хочуть мати якомога більше зброї, аби знищити якнайбільше терористів", – коротко відповів посадовець.

Він наголосив на підступності російських окупантів, які так само готуються і нервують від наданої Україні міжнародної військової допомоги.

"Партнери України розуміють, що ми захищаємо не тільки себе, демократію, а й кордони Європи. Наше спільне завдання – прибрати російську мерзоту", – резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, напередодні Данілов сказав, що інформація про час і місце контрнаступу ЗСУ є закритою, однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.

Водночас у ГУР Міноборони України повідомили, що плани щодо контрнаступу є надсекретними, але навіть ці плани не є остаточними, адже багато рішень ухвалюватимуться в останній момент з міркувань безпеки.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена станом на 7 квітня, український контрнаступ розпочнеться протягом найближчих тижнів.

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