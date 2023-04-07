У розвідці пояснили, як ухвалюватимуться рішення щодо контрнаступу ЗСУ

Остаточні рішення будуть ухвалюватись в останній момент перед початком тієї чи іншої операції.

Плани щодо майбутнього українського наступу є надсекретними і доступ до них має лише невелике коло людей. Але навіть ці плани не є остаточними, оскільки багато рішень будуть прийматись в останній момент з міркувань безпеки.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що є багато обмінів думками, але остаточні рішення будуть ухвалюватись в останній момент перед початком тієї чи іншої операції.

"Це надсекретна інформація, багато партнерів, багато обміну інформацією, але остаточне рішення приймає Україна й українське військово-політичне керівництво, безумовно верховний головнокомандувач Володимир Зеленський", - заявив Юсов.

Представник ГУР зазначив, що коло людей, які приймають рішення та ознайомлені з ними — дуже вузьке. Водночас всі доленосні рішення будуть прийматись в останній момент, щоб врахувати багато факторів, в тому числі фактор безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що так званий "витік секретних документів" щодо українського контрнаступу є звичайним блефом з боку Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що для вдалого контрнаступу Збройних сил необхідно завоювати перевагу в повітрі над російськими окупантами. Саме тому дуже було б на часі рішення союзників про передавання Україні багатоцільових літаків покоління 4+. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16.

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