У США висловилися про терміни контрнаступу Збройних сил

Вашингтон та союзники будуть підтримувати Україну.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ Збройних сил України розпочнеться протягом найближчих тижнів.

Про це це він повідомив в інтерв'ю медіагрупі Funke, пише Tagesschau.

За його словами, Вашингтон разом з іншими союзниками зобов'язалися підтримувати Україну в захисті її незалежності, територіальної цілісності та суверенітету.

"Це включає контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться в найближчі тижні", - висловився Блінкен.

Він наголосив, що рішення про повернення тимчасово анексованого РФ Криму має ухвалити президент Володимир Зеленський.

"Україна – демократія. Президент Зеленський несе відповідальність за керівництво країною. Але він також має бути відкритим для волі українців", - зауважив держсекретар.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков, керівник військової розвідки Кирило Буданов анонсували вже незабаром активні наступальні дії ЗСУ. Вони не виключають, що війна завершиться перемогою України вже цього року. Все, про великий контрнаступ ЗСУ читайте у матеріалі ТСН.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.