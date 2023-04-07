Данилов заявил о нескольких вариантах контрнаступления ВСУ

Он повторил свое заявление о том, что конкретные сроки, время и место контрнаступления знает только ограниченный круг лиц.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего рассматривается не один вариант проведения контрнаступления ВСУ, зависящего от многих факторов.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО со ссылкой на выступление чиновника в телеэфире 6 апреля.

"Контрнаступление ВСУ зависит от многих факторов, поэтому высшее военно-политическое руководство государства имеет несколько вариантов развития событий. Мы анализируем не только состояние нашей армии, но и ситуацию у противника", — пояснил Данилов.

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Он также раскритиковал громкие заявления по поводу контрнаступления от непричастных к этим процессам людей. Секретарь СНБО еще раз повторил свои слова о том, что планы по контрнаступлению знает лишь ограниченный круг лиц – до пяти. Речь идет о сроках, времени, месте.

Данилов также прокомментировал, достаточно ли западного оружия для противодействия врагу поступило в Украину.

"ВСУ хотят иметь как можно больше оружия, чтобы уничтожить больше террористов", — коротко ответил чиновник.

Он отметил коварство российских оккупантов, которые также готовятся и нервничают от предоставленной Украине международной военной помощи.

"Партнеры Украины понимают, что мы защищаем не только себя, демократию, но и границы Европы. Наша общая задача – убрать российскую мерзость", – резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, накануне Данилов сказал, что информация о времени и месте контрнаступления ВСУ закрыта, однако когда оно начнется, граждане это увидят.

В то же время в ГУР Минобороны Украины сообщили, что планы по контрнаступлению сверхсекретны, но даже эти планы не являются окончательными, ведь многие решения будут приниматься в последний момент по соображениям безопасности.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена по состоянию на 7 апреля, украинское контрнаступление начнется в ближайшие недели.

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