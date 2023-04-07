Девушка Жерара Пике изменила ему с известным испанским тренером – СМИ

Говорят, что у Клары Чиа были отношения с Пепом Гвардиола.

Страсти вокруг отношений футболиста Жерара Пике с его 23-летней избранницей Клара Чиа набирают новые обороты.

Не успел Пике выразить свою радость от того, что разошелся с певицей Шакирой и с головой ушел в новый роман, как выяснилось, что молодая избранница Жерара параллельно с ним попыталась обрести свое счастье с другим красавцем.

Жерар Пике с новой девушкой / Фото: instagram.com/3gerardpique

Так, как передает испанское издание Sport, 23-летняя Клара изменила Пике с тренером "Манчестер Сити" и бывшим тренером "Барселоны" Пепом Гвардиола. Поговаривают, что доказательством того, что Чиа и Гвардиола действительно знакомы, является тот факт, что дети тренера ходят в ту же школу, в которой училась Клара.

Пеп Гвардиола / Фото: Associated Press

Впрочем, поклонники Пике уверены, что это только слухи. Мол, у пары все хорошо и они очень счастливы. Однако фаны Шакиры считают, что таким образом неверному Жерару вернулся бумеранг за Шакиру.

Жерар Пике и Шакира / Фото: instagram.com/shakira

Напомним, что Шакира и Жерар Пике в течение 11 лет состояли в гражданском браке и имеют двоих несовершеннолетних сыновей. В июне 2022 года стало известно, что певица бросила футболиста из-за его многочисленных измен. Впоследствии выяснилось, что разлучницей стала 23-летняя студентка Клара Чиа, с которой Пике долгое время имел роман на стороне.

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