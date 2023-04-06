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Венсан Кассель разводится с Тиной Кунаки после пяти лет брака – СМИ

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Венсан Кассель разводится с Тиной Кунаки после пяти лет брака – СМИ

Тина Кунаки и Венсон Кассель / Фото: Getty Images

У пары есть совместная дочь, которой скоро исполнится четыре года.

Французский актер и продюсер Венсан Кассель разводится с 26-летней молодой женой, моделью Тиной Кунаки.

Об этом изданию Daily Mail рассказал инсайдер. Отмечается, что пара не вместе уже несколько недель и модели тяжело дается разрыв с возлюбленным.

"Они расстались несколько недель назад. У Тины разбито сердце", — рассказал инсайдер.

Тина Кунаки и Венсон Кассель / © Getty Images
Тина Кунаки и Венсон Кассель / Фото: Getty Images

Пара не давала никаких комментариев по поводу развода. Впрочем, судя по страницам в Instagram, в их отношениях действительно не все хорошо. Венсан Кассель удалил со своего фотоблога все совместные снимки из Кунаки, также он не поздравил модель с днем рождения, который она праздновала вчера.

Отметим, Тина Кунаки и Венсан Кассель поженились в 2018 году. Уже через год у пары родилась дочь, которую они назвали Амазони.

Напомним, ходят слухи, что американская певица Бритни Спирс тоже расстается с мужем Сэмом Асгари. Исполнительница прекратила носить обручальное кольцо и ездила на отдых со своим менеджером.

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Дата публикации
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