В России критически снизился уровень запаса ракет - Данилов

Секретарь СНБО заявил, что снижение ракетных обстрелов не означает, что подобная опасность исчезла.

Снижение обстрелов украинской территории российскими ракетами свидетельствует о том, что в РФ их осталось немного, но это не значит, что такая угроза исчезла.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Укринформ.

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Он отметил, что украинская разведка отслеживает количество ракет, которые имеет Россия.

"Мы отслеживаем количество ракет, которые есть на территории Российской Федерации. Она действительно снизилась до максимально критического уровня. Но это не значит, что угрозы нет. Любое попадание ракеты, в результате которого погибли наши граждане, разрушена инфраструктура, – это трагедия", – объяснил он.

Кроме того, Данилов заявил, что у России пока нет возможности наращивать количество ракет в том количестве, в которое она хотела бы.

Напомним, ранее Алексей Данилов заявлял, что информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта, однако когда он начнется, граждане это увидят.

Кроме того, мы ранее информировали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что существование Российской Федерации в нынешнем виде – это постоянная угроза для Украины.

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