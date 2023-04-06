У Росії критично знизився рівень запасу ракет - Данілов

Секретар РНБО заявив, що зниження ракетних обстрілів не означає, що така небезпека зникла.

Зниження обстрілів української території російськими ракетами свідчить про те, що у РФ їх залишилось не багато, але це не означає, що така загроза зникла.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Укрінформ.

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Він зазначив, що українська розвідка відслідковує кількість ракет, які має в наявності Росія.

"Ми відслідковуємо кількість ракет, які є на території Російської Федерації. Вона дійсно знизилась до максимально критичного рівня. Але це не значить, що загрози немає. Будь-яке влучання ракети, внаслідок якого загинули наші громадяни, зруйновано інфраструктуру, – це трагедія", - пояснив він.

Крім того, Данілов заявив, що у Росії наразі немає можливості нарощувати кількість ракет у тій кількості, в який би вона хотіла.

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов заявляв, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою, однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.

Крім того, ми раніше інформували, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що існування Російської Федерації у нинішньому вигляді — це постійна загроза для України.

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