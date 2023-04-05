Процесс распада РФ уже начался: Данилов назвал вызовы, возникнущие перед Украиной после победы

Первым вызовом "для мира и цивилизации" Данилов назвал ядерное оружие, которое есть у Кремля.

Существование Российской Федерации в нынешнем виде – это постоянная угроза для Украины. Однако и произошедшая в будущем фрагментация РФ также несет определенные вызовы.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает FREEДОМ.

Первым вызовом "для мира и цивилизации" Данилов назвал ядерное оружие, которое есть у Кремля.

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"Мы имеем в виду, что страны — большие страны, к которым мы пока не относимся, должны этим вопросом побеспокоиться, потому что на них лежит определенная ответственность за происходящее в мире. Это должна быть не только наша головная боль. Процесс распада России уже начался, и его нельзя остановить.На каждой встрече с западными партнерами мы объясняем, что давайте этим вопросом заниматься, и мы можем здесь помогать.Учитывая определенные вещи, я считаю, мы неплохо знаем Россию. Мы их знаем, они – не знают”, – сказал секретарь СНБО.

Также Данилов уверен, что для преодоления внешних угроз Украине следует расширить список своих союзников и искать их не только в Европе и США.

“Мы прогнозируем, что будут создаваться новые союзы. У нас есть свое видение, и мы его уже передали в Офис президента. У нас есть четкое понимание, как сделать так, чтобы мы имели безопасность в отношении России", — добавил он.

В свою очередь, эксперты Украинского института будущего предполагают, что даже после победы в войне в Украине могут остаться остатки пророссийских сил. Процесс очищения может быть длительным, предупреждает исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Ранее Алексей Данилов прокомментировал новый виток ядерного шантажа РФ. По его мнению, Москва стремится как можно быстрее выйти на переговоры и использует для этого все средства.

Также он призвал Запад готовиться к коллапсу РФ, который произойдет через 3-7 лет.

Распад РФ: что известно

Ранее российский оппозиционер, социолог и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко заявил, что после поражения в войне Россия начнет разваливаться как карточный домик, а на ее территории вспыхнет "война мафиозных кланов за передел собственности и территорий". По его мнению, распад России может начаться с Татарстана.

Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский считает, что Рамзан Кадыров готовится к войне за независимость Чечни.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман также считает, что Россия находится на пути распада.

В то же время историк Михаил Жирохов считает маловероятным, что Российская Федерация после поражения в войне против Украины распадется на маленькие независимые государства.

Миру нужно готовиться к распаду России: громкий скандал в ОБСЕ - Алексей Данилов