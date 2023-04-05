В Турции затонуло направляющееся в Украину судно: есть жертвы

В настоящее время идет поисково-спасательная операция, однако спасателям очень мешает шторм на море.

У берегов Анталии 5 апреля затонуло коммерческое судно Joe 2 под иностранным флагом, которое следовало в порт в Украине.

Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Там уточнили, что речь идет о коммерческом судне под флагом Гвинеи-Бисеу. Оно направлялось из Искендеруна в Измаильский порт Украины. В губернаторстве Анталии указали, что корабль затонул у берегов района Кумлуджа.

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Корабль начал тонуть в ночь на 5 апреля и в 03:47 подал общий экстренный сигнал бедствия на все суда в районе, сообщили в управлении береговой охраны. После получения этого сигнала к месту происшествия отправился корвет, семь лодок, два вертолета и самолет из состава береговой охраны.

Сообщается, что в результате инцидента погибли три человека, трое получили ранения. Сейчас идет поисково-спасательная операция, однако на работу спасателей негативно влияет шторм на море.

Всего на судне на момент крушения находились 14 человек. Сейчас их всех установлено поименно.

Напомним, 22 марта в Эдинбурге перевернулось 76-метровое исследовательское судно Petrel. Корабль наклонился под углом 45 градусов из-за сильного ветра. В результате инцидента в больницу попали 15 человек.

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