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Мужчина 21 час на коленях просил любимую вернуться: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
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Мужчина 21 час на коленях просил любимую вернуться: видео

Фото: скриншот с видео

В комментариях к видео мужчину в основном осуждают, а девушку просят быть осторожной, поскольку поведение влюбленного выдает неадекватность.

Влюбленный китаец почти целые сутки провел на коленях под дождем у рабочего места своей бывшей девушки, умоляя ее вернуться.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Этот случай произошел в городе Дачжоу. Около 13:00 возле одного из офисных зданий появился молодой человек с букетом роз, вставший на колени у входа. Под холодным дождем он провел всю ночь — до 10 часов утра следующего дня.

Видео его чрезвычайной 21-часовой мольбы о любви просмотрели 150 миллионов раз в китайской соцсети Weibo.

Людям, собравшимся вокруг него, мужчина объяснил, что его покинула девушка и он надеется на ее прощение и возвращение. Некоторые прохожие призвали влюбленного отказаться от своих усилий.

“Многие из нас пытались уговорить его уйти. Ему говорили, что не обязательно стоять на коленях. Девушка не желает появляться, а он унижает себя”, – цитирует издание слова мужчины по фамилии Ли.

Странная ситуация привлекла такое внимание, что даже полиция приехала на место происшествия и пыталась уговорить его уйти. Однако он не испугался и спросил полицейских: "Незаконно ли мне стоять здесь на коленях? Если это не незаконно, оставьте меня”.

В комментариях к видео мужчину в основном осуждают, а девушку просят быть осторожной, поскольку поведение влюбленного выдает неадекватность.

"Человек, который прибегает к такому экстриму — это ужасно", "Девушка, держись от него подальше", "Любовь не приходит попрошайничеством", "Это не любовь, а моральный террор", — пишут пользователи соцсети.

Напомним, в Индии 41-летний мужчина хотел поразить любимую во время секса и случайно скончался. Оказалось, что он принял вдвое большую дозу виагры, чем это можно делать.

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Дата публикации
Просмотры
761
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