Мужчина 21 час на коленях просил любимую вернуться: видео

В комментариях к видео мужчину в основном осуждают, а девушку просят быть осторожной, поскольку поведение влюбленного выдает неадекватность.

Влюбленный китаец почти целые сутки провел на коленях под дождем у рабочего места своей бывшей девушки, умоляя ее вернуться.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Этот случай произошел в городе Дачжоу. Около 13:00 возле одного из офисных зданий появился молодой человек с букетом роз, вставший на колени у входа. Под холодным дождем он провел всю ночь — до 10 часов утра следующего дня.

Видео его чрезвычайной 21-часовой мольбы о любви просмотрели 150 миллионов раз в китайской соцсети Weibo.

После своей девушки летом ее, она went to její workplace and sat on hi knee like this, with kyquet of flowers for 21 hours while he waiting for her and people watched and photographed him, the this this did not. twitter.com/KN8trGhOK6 — meryam❄️ (@mryam4040) April 6, 2023

Людям, собравшимся вокруг него, мужчина объяснил, что его покинула девушка и он надеется на ее прощение и возвращение. Некоторые прохожие призвали влюбленного отказаться от своих усилий.

“Многие из нас пытались уговорить его уйти. Ему говорили, что не обязательно стоять на коленях. Девушка не желает появляться, а он унижает себя”, – цитирует издание слова мужчины по фамилии Ли.

Странная ситуация привлекла такое внимание, что даже полиция приехала на место происшествия и пыталась уговорить его уйти. Однако он не испугался и спросил полицейских: "Незаконно ли мне стоять здесь на коленях? Если это не незаконно, оставьте меня”.

В комментариях к видео мужчину в основном осуждают, а девушку просят быть осторожной, поскольку поведение влюбленного выдает неадекватность.

"Человек, который прибегает к такому экстриму — это ужасно", "Девушка, держись от него подальше", "Любовь не приходит попрошайничеством", "Это не любовь, а моральный террор", — пишут пользователи соцсети.

Напомним, в Индии 41-летний мужчина хотел поразить любимую во время секса и случайно скончался. Оказалось, что он принял вдвое большую дозу виагры, чем это можно делать.

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