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125 "прильотів" за добу: росіяни пошкодили домогосподарство на Сумщині

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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125 "прильотів" за добу: росіяни пошкодили домогосподарство на Сумщині

На Сумщині сталося 117 "прильотів" за добу / Фото: Сумська ОВА

Загарбники продовжують гатити по мирним українським населеним пунктам на прикордонні.

У п'ятницю, 8 квітня, окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 125 "прильотів" за добу. 

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА. 

  • Середино-Будська громада: по околицям міста Середина-Буда здійснено авіаційний обстріл. Пошкоджено одне домогосподарство; 
  • Білопільська громада: росіяни били з мінометів, а також стріляли з АГС та СПГ;
  • Новослобідська громада: росіяни атакували з АГС і міномету;
  • Есманська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл;
  • Краснопільська громада: росіяни скинули 8 мін.

Раніше ми повідомляли,що російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ЗСУ відбили понад 40 атак противника.

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Дата публікації
Перегляди
550
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