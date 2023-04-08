125 "прильотів" за добу: росіяни пошкодили домогосподарство на Сумщині

Загарбники продовжують гатити по мирним українським населеним пунктам на прикордонні.

У п'ятницю, 8 квітня, окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 125 "прильотів" за добу.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Середино-Будська громада: по околицям міста Середина-Буда здійснено авіаційний обстріл. Пошкоджено одне домогосподарство;

Білопільська громада: росіяни били з мінометів, а також стріляли з АГС та СПГ;

Новослобідська громада: росіяни атакували з АГС і міномету;

Есманська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл;

Краснопільська громада: росіяни скинули 8 мін.

Раніше ми повідомляли,що російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ЗСУ відбили понад 40 атак противника.

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