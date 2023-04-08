Воздушная тревога во многих областях Украины

Во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 8 апреля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Черкасской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, а также Луганской областях и временно оккупированном Крыму.

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