Астрологический прогноз на 8-9 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 19-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, требует повышенной осторожности и неспешности во всех жизненных отраслях. Любые, начатые в это время дела, принесут прямо противоположный результат, нежели тот, на который человек рассчитывает изначально. Нежелательно общаться с окружающими людьми, особенно если речь идет о близких – слишком велика вероятность серьезных конфликтов.

Символ дня: сеть из золотых нитей.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый.

Счастливые камни дня: лабрадор, хризолит, уваровит.

За какую часть тела отвечает: брюшная полость.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго и муторно, но проходят без последствий.

Питание дня: в еде необходимо соблюдать умеренность.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Дачные работы дня: ухаживая за деревьями и растениями, нежелательно трогать корни – их легко можно травмировать.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, связанные с огнем.

Сны дня: сны нынешней ночи могут рассказать о будущем, только если правильно их расшифровать – буквальная трактовка тут не подойдет, необходимо "включить" фантазию.

Табу дня: нельзя общаться с людьми, не умеющими сдерживать свои эмоции.

Цитата дня: "Ошибка – такое же важное обстоятельство в жизни, как и правда" (Карл Густав Юнг).

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