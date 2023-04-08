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Астрологический прогноз на 8-9 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
86
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 8-9 апреля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 19-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, требует повышенной осторожности и неспешности во всех жизненных отраслях. Любые, начатые в это время дела, принесут прямо противоположный результат, нежели тот, на который человек рассчитывает изначально. Нежелательно общаться с окружающими людьми, особенно если речь идет о близких – слишком велика вероятность серьезных конфликтов. 

Символ дня: сеть из золотых нитей. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый. 

Счастливые камни дня: лабрадор, хризолит, уваровит. 

За какую часть тела отвечает: брюшная полость. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго и муторно, но проходят без последствий. 

Питание дня: в еде необходимо соблюдать умеренность. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Дачные работы дня: ухаживая за деревьями и растениями, нежелательно трогать корни – их легко можно травмировать. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, связанные с огнем. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут рассказать о будущем, только если правильно их расшифровать – буквальная трактовка тут не подойдет, необходимо "включить" фантазию. 

Табу дня: нельзя общаться с людьми, не умеющими сдерживать свои эмоции. 

Цитата дня: "Ошибка – такое же важное обстоятельство в жизни, как и правда" (Карл Густав Юнг). 

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Дата публикации
Просмотры
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