8 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 8 апреля, в православном календаре собор архангела Гавриила. Он один из высших ангелов. Вместе с архангелом Михаилом считается вестником добрых новостей, тем, кто особенно относился к человечеству. В Библии Гавриила описывают как хранителя избранного народа.

Архангел Гавриил принес немало благих известий. В частности, он явился священнику Захарию и сказал, что у того родился сын Иоанн Предтеча, женам-мироносицам рассказал о Воскресении Спасителя, родителях Богородицы о рождении Девы Марии, а самой Деве о том, что она станет матерью Иисуса Христа.

Также по поверью именно архангел Гавриил явился пастухам и рассказал им, что родился Мессия.

Приметы 8 апреля

Народные приметы 8 апреля / Фото: Pexels

Если идет сильный дождь, будет хороший урожай грибов.

Погода 8 апреля указывает, каким будет 8 октября.

Заморозки до прохладной весны.

Что завтра нельзя делать

В старину верили, все, что делается именно в этот день, плохо закончится. Поэтому старались не начинать новые дела, воздерживались от поездок и новых встреч. Не рекомендовалось заниматься деньгами, в частности, их занимать.

Что можно делать завтра

Издавна в эту дату крестьяне уже трудились на земле, чтобы точно успеть все сделать до сезона. Верующие шли в храм, чтобы помолиться архангелу Гавриилу за благополучие и здоровье.

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