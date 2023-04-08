Украина возобновляет экспорт электроэнергии в ЕС – Минэнерго

Это позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для восстановления уничтоженной и поврежденной энергетической инфраструктуры.

Украина возобновляет экспорт электроэнергии. Соответствующий документ подписал министр энергетики Герман Галущенко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг — открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры", — отметил глава ведомства.

Экспорт электроэнергии будет работать при обеспечении светом украинцев и может быть прекращен в случае изменения ситуации, подчеркнул он. Разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность для экспорта составляет 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени и конъюнктуры рынка, добавил Галущенко.

Как ранее сообщал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, за счет экспорта электроэнергии в ЕС Украина может получать 300 млн грн ежемесячно.