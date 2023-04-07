8 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 8 квітня, в православному календарі собор архангела Гавриїла. Він є одним із вищих ангелів. Разом з архангелом Михаїлом вважається вісником добрих новин, тим, хто особливо ставився до людства. В Біблії Гавриїла описують як охоронця обраного народу.

Архангел Гавриїл приніс чимало благих вістей. Зокрема, він з'явився священнику Захарію і сказав, що в того народися син Іоанн Предтеча, дружинам-мироносицям розповів про Восресіння Спасителя, батькам Богородиці про народження Діви Марії, а самій Діві про те, що вона стане матір'ю Ісуса Христа.

Також за повір'ям, саме архангел Гавриїл з'явився до пастухів і розповів їм, що народився Месія.

Прикмети 8 квітня

Народні прикмети 8 квітня / Фото: Pexels

Якщо йде сильний дощ, то буде хороший урожай грибів.

Погода 8 квітня вказує, яким буде 8 жовтня.

Заморозки до холодної весни.

Що завтра не можна робити

За старих часів вірили, все, що робиться саме цього дня, погано закінчиться. Тому намагалися не починати нових справ, утримувалися від поїздок і нових зустрічей. Не рекомендувалося займатися грошима, зокрема, їх позичати.

Що можна робити завтра

Здавна в цю дату селяни вже працювали на землі, щоб точно встигнути все зробити до сезону. Віряни йшли до храму, щоб помолитися архангелу Гавриїлу за добробут і здоров'я.

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