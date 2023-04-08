Кулеба о "открытых дверях НАТО": Пора сделать шаг

Украина категорически не устроит очередное подтверждение принципа открытых дверей на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас внутри НАТО идет "непростая дискуссия по поводу того, какой именно шаг Альянс сможет сделать в Вильнюсе в сторону членства Украины".



"Я очень четко сказал всем нашим партнерам, что нас категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей. Мы слышим это с 2008 года. Пора сделать шаг к этой двери", — отметил Кулеба.



Он добавил, что любое решение, означающее, что "от фразы "дверь открыта" мы переходим к фразе "Украина на пороге членства в НАТО", будет считаться успешным результатом".



Глава МИД также отметил, что на саммите будет много других решений – сейчас готовится новый многолетний план поддержки Украины, обсуждаются гарантии безопасности для Украины, усовершенствование механизмов сотрудничества с НАТО, однако главным остается вопрос членства.

Ранее в США заявили, что Украина должна достичь соответствия всем стандартам НАТО для того, чтобы стать полноправным членом Альянса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил союзникам, что не стоит искать альтернативу вступлению Украины в НАТО, ведь она будет бескомпромиссна на этом пути.

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