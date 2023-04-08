Кулеба про "відчинені двері НАТО": Настав час зробити крок

Україну категорично не влаштує чергове підтвердження принципу відкритих дверей на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі усередині НАТО йде "непроста дискусія щодо того, який саме крок Альянс зможе зробити у Вільнюсі у бік членства України".



"Я дуже чітко сказав усім нашим партнерам, що нас категорично не влаштує підтвердження принципу відчинених дверей. Ми чуємо це від 2008 року. Настав час зробити крок до цих дверей", - зазначив Кулеба.



Він додав, що будь-яке рішення, що означає, що "від фрази "двері відчинені" ми переходимо до фрази "Україна на порозі членства в НАТО", вважатиметься успішним результатом".



Очільник МЗС також зазначив, що на саміті буде багато інших рішень - зараз готується новий багаторічний план підтримки України, обговорюються гарантії безпеки для України, удосконалення механізмів співпраці з НАТО, проте головним залишається питання членства.

Раніше у США заявили, що Україна повинна досягнути відповідності всім стандартам НАТО для того, щоб стати повноправним членом Альянсу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив союзникам, що не варто шукати альтернативу вступу України до НАТО, адже вона буде безкомпромісною на цьому шляху.

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