Зеленський про членство в НАТО: "В цьому питанні Україна буде безкомпромісною"

Він подякував Польщі, що вона перебуває разом з Україною на цьому шляху.

Президент України Володимир Зеленський заявив союзникам, що не варто шукати альтернативу вступу держави до НАТО, адже вона буде безкомпромісною на цьому шляху.

Про це Зеленський на пресконференції в Польщі 5 квітня.

"Україна – країна тепла, дружня, але в цій війні безкомпромісна в тому, що ми не віддамо нашу землю, свободу, наших дітей і не віддамо свою незалежність", – зазначив глава держави.

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Він додав, що Україна безкомпромісна і в дружбі та вважає Польщу реальним другом навіки, а не лише союзником.

Президент України також зазначив, що його польський колега Анджей Дуда теж був безкомпромісним, коли підтримав Київ на шляху до Євросоюзу. Зеленський наголосив, що Україна отримала кандидатство на вступ до ЄС завдяки багатьом партнерам, але передусім завдяки Польщі.

"Так само я хотів би сказати і передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною. І я вдячний, що на цьому шляху з нами Польща", – запевнив український лідер.

Нагадаємо, напередодні видання Wall Street Journal у своїй статті повідомило, що питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному Альянсу. Тож лідери країн-членів блоку обговорюють, який втішний приз запропонувати Україні.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що питання плану до членства в НАТО зняте з порядку денного, адже держава подала заявку на вступ до Альянсу. Йдеться про додаткове зміцнення пакета допомоги від НАТО, але це, за словами міністра, це не може бути заміною чи умовою для членства.

Додамо, Зеленський 4 квітня спрогнозував, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі може бути "достатньо амбітним".

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