Бен Аффлек, який говорить іспанською, став хітом Мережі: перевершив Дженніфер Лопес

Актор має багато прихованих талантів.
Голлівудський актор та режисер Бен Аффлек не втомлюється дивувати прихильників.
Як не своїм виразом обличчя, яке вже стало легендарним, так неочікуваними талантами. Виявляється, Аффлек доволі непогано володіє іспанською мовою. Відео з Беном, де він із захватом розповідає про свій новий фільм "Air Jordan" іспанською завірусилося у Мережі.
@la_ser #BenAffleck nos confiesa la única petición de #MichaelJordan para #AIR #película #cineentiktok #nike #marcas #basket #foryou #entrevista #curiosidades #airJordan ♬ sonido original - Cadena SER
Звісно, фани не втратили нагоди, аби пожартувати над своїм кумиром. Так, юзери зазначили, що "іспанський Бен – це щасливий Бен" і зовсім інша людина. "Він абсолютна інша персона іспанською. Він безумовно має змінити особистість на іспанську", "іспанський Бен – щасливий Бен! Ми любимо тебе", "Чому він набагато привабливіший, коли говорить іспанською? Він навіть має щасливіший вигляд", "Переключення з Бена на Беніто", - пишуть фани у коментарях.
Дехто жартує, що Аффлек говорить іспанською краще за свою дружину, співачку Дженніфер Лопес.
Цілком ймовірно, що оволодіти іспанською мовою Бен Аффлек зумів у 13-річному віці. В цей період Бен з батьками рік проживав у Мексиці, де знімався в дитячому телешоу.
Нагадаємо, днями Бена Аффлека заскочили під час прогулянки з 15-річною донькою своєї дружини Дженніфер Лопес Еммою. Актор зумів знайти спільну мову з дітьми коханої від попереднього шлюбу.
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