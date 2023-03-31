Потап отреагировал на слухи о разводе с Настей Каменских

Неожиданная новость о разводе одной из самых известных пар украинского шоубизнеса, продюсера Потапа и певицы Насти Каменских , всколыхнула Сеть.

Музыкант не стал молчать и прокомментировал громкие заявления из уст известного блоггера. Так, в своем комментарии Rostyslove Production Потап сказал, правда ли то, что они из Каменских уже не вместе.

"Нет, это фейк", – коротко ответил продюсер на вопрос о разрыве с женой.

Фото: скриншот с видео

Напомним, что о разводе пары сообщил блоггер Богдан Беспалов. Со ссылкой на информацию от инсайдера он заявил, что Каменских и Потап расстаются из-за предательства музыканта.

Также на днях об изменах в отношениях пары сообщила эксподпочная Потапа, певица GIP C. Девушка обвинила продюсера в притязаниях. По словам исполнительницы, он предлагал ей и другим артисткам интим в обмен на успех в карьере.

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