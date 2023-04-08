9 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 9 апреля, в православном календаре день памяти святой Матроны. Она была рабыней у язычницы, которая постоянно требовала от Матроны отречься от своей веры во Христа. Все мучения и страдания праздника выносила стойко, даже не задумываясь о том, чтобы исполнить желание хозяйки.

Однажды узнала язычница, что ее рабыня пошла в церковь. Мучила она ее три дня, не давала есть и пить, закрыла в ячейке. Там она и умерла. Христиане обрели ее тело и похоронили.

Церковный праздник 9 апреля – день мучеников Мануила и Феодосия

Были они родом из восточных стран и видели, как жестоко язычники пытают христиан, поэтому решили умереть за Христа, чтобы наследовать Царство небесное.

Отправились они к своему правителю и по дороге расспрашивали язычников, почему они мучают верующих. Затем задали тот же вопрос и правителю. Потом сказали, что исповедуют христианство и не боятся наказания. За это их бросили в темницу, но потом выпустили и уговаривали отречься от веры. Святые отказались, за что их убили воплощением головы.

Приметы 9 апреля

Народные приметы 9 апреля / Фото: Pexels

Молчат петухи – будет снег или дождь.

Под талым снегом видна плесень — будет много грибов.

Туман или другой утром означают хороший урожай.

Что завтра нельзя делать

Категорически запрещено ругаться и обижаться в этот день — такие образы могут остаться очень надолго. А если вас провоцируют в ссору, нужно молчать. Не следует обманывать или сплетничать.

Что можно делать завтра

Огород и сад – основные места, где крестьяне занимались работой этого дня. Считалось, что эти сутки лучше всего подходят для этих дел. Женщины обязательно молились Матрони, считавшейся защитницей рукодельниц.

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