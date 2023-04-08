9 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 9 квітня, в православному календарі день пам’яті святої Матрони. Вона була рабинею у язичниці, яка постійно вимагала від Матрони зректися своєї віри в Христа. Всі муки і страждання свята виносила стійко, навіть не задумуючись над тим, щоб виконати бажання господині.

Якось дізналася язичниця, що її рабиня пішла до церкви. Мучила вона її три дні, не давала їсти і пити, зачинила в комірці. Там дівчина і померла. Християни знайшли її тіло і поховали.

Церковне свято 9 квітня — день мучеників Мануїла і Феодосія

Були вони родом із східних країн і бачили, як жорстоко язичники катують християн, тому також вирішили померти за Христа, щоб успадкувати Царство небесне.

Вирушили вони до свого правителя і по дорозі розпитували язичників, чому вони мучать вірян. Потім поставили те саме запитання і правителю. Потім сказали, що сповідують християнство і не бояться покарання. За це їх кинули до темниці, але потім випустили і вмовляли зректися віри. Святі відмовилися, за що їх вбили усікновенням голови.

Прикмети 9 квітня

Народні прикмети 9 квітня / Фото: Pexels

Мовчать півні — буде сніг чи дощ.

Під талим снігом видно цвіль — буде багато грибів.

Туман чи іній вранці означають хороший урожай.

Що завтра не можна робити

Категорично заборонено цього дня лаятися і ображатися — такі образи можуть залишитися дуже надовго. А якщо вас провокують на сварку, потрібно мовчати. Не слід обманювати чи пліткувати.

Що можна робити завтра

Город і сад — основні місця, де селяни займалися роботою цього дня. Вважалося, що ця доба найкраще підходить для цих справ. Жінки обов'язково молилися Матроні, яка вважалася захисницею рукодільниць.

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